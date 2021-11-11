30 октября в возрасте 80 лет умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Валентина Малявина. Последние годы жизни артистка проводила в специализированном пансионате.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова первого мужа актрисы Александра Збруева.

"Произошло это 30-го того месяца, а сообщение было только сейчас. И это было абсолютно неподобающе для наших информаторов, потому что актриса, которая оставила свой след и в кинематографе, и была признана целой эпохой, в которой она существовала… Она является частью биографии самого кинематографа и всех тех людей, с которыми она общалась", - рассказал первый супруг умершей.

Валентина Малявина родилась в 1941 году в Москве, закончила театральное училище имени Щукина, работала в Театре имени Вахтангова и московском театре "Артист". Известна по ролям в фильмах "Иваново детство", "Король-олень" и "Когда рядом мужчина".

В 1983 году артистку признали виновной в умышленном убийстве гражданского мужа Станислава Жданько и посадили в тюрьму, но уже в 1988 году она вышла по амнистии. в 2001 году актриса упала и ударилась головой из-за чего потеряла зрение, последние годы проживала в пансионате для престарелых.

Напомним, в октябре умерла выдающаяся украинская оперная певица Бэла Руденко.

Также сообщалось, что умерла исполнительница суперхита "Yes Sir, I Can Boogie" Мария Мендиола.