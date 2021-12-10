В возрасте 66 лет умер самый преданный фанат киевского футбольного клуба "Динамо" Сергей Заборовский, известный по прозвищу Парамон. Многие годы он ездил с командой на все матчи и стал одним из символов ФК.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Первый матч "Динамо" Парамон посетил 4 октября 1967 года.

Заборовский стал широко известен после того, как в 2011 году дал пинка одному из дополнительных ассистентов голландской бригады арбитров.

Заборовский таким образом выразил своё разочарование результатом игры с "Брагой".

С начала 1970-х годов Парамон старался присутствовать на всех футбольных, хоккейных и баскетбольных матчах, которые проходили, а за игрой киевского "Динамо" он наблюдал прямо из-за ворот.

По данным ФК, в последние годы у Заборовского были сильные проблемы со здоровьем, он несколько раз попадал в больницу. "Динамо" же со своей стороны помогало своему "Суперфану" с лечением.

В частности, около года назад Забровский упал, а после провел два дня в коме. Это вызвало частичную потерю зрения, нарушение координации движений. После произошедшего Парамон стал передвигаться на инвалидной коляске.

Умер Парамон в Киеве, в четверг, 9 декабря. О причине смерти не сообщается.

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