В воскресенье, 28 ноября, американский дизайнер и модельер, основатель бренда Off-White и руководитель мужской линии одежды Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года.

Об этом сообщается в его инстаграм-аккаунте.

"Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии - открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне", - говорится в сообщении.

Как сказано в посте, мужчина более двух лет боролся с редкой и агрессивной формой рака - ангиосаркомой сердца. С 2019 года, когда ему поставили этот диагноз, Вирджил проходил множество сложных процедур.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @virgilabloh

Президент группы Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно заявил, что Абло был не только "гениальным дизайнером и визионером", но и "человеком, обладающим прекрасной душой и большой мудростью".

Вирджил Абло родился в Соединенных Штатах в семье эмигрантов из Ганы 30 сентября 1980 года. Карьеру в модной индустрии он начал в 2009 году. После завершения учебы в университете работал с модным домом Fendi и рэпером Канье Уэстом. В 2012-м Абло создал бренд одежды Off-White. В 2018-м его назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton.

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