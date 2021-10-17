В итальянском городе Орвието 17 октября скончался выдающийся художник, представитель послевоенного европейского абстракционизма Акилле Перилли. Ему было 94 года.

Об этом сообщил новостной итальянский телеканал SkyTg24.

Соболезнования по случаю смерти Перилли выразил министр культуры Италии Дарио Франческини. Чиновник назвал живописца "великим мастером итальянского абстракционизма, художником невозможной и иррациональной геометрии".

Перилли родился в Риме 28 января 1927 года. Он был студентом факультета литературы и истории искусства столичного университета и учеником знаменитого историка искусств Лионелло Вентури, однако полного высшего образования так и не получил.

Еще в юности Перилли увлекся русским авангардом. А первую известность в художественных кругах получил благодаря участию в арт-группе "Форма 1"в 1947-1951 годах. Члены группы видели в абстракционизме символ свободы в плане самовыражения, в культуре и социальном смысле, пытались совместить формализм с марксистской идеологией. Художники арт-группы стали первыми живописцами, прибегнувшими к абстракционизму в послевоенной Италии.

Первая персональная выставка Перилли прошла в 1956 году во Флоренции. Затем его выставки гастролировали по всем миру, вызывая интерес широкой публики. Многие его произведения представлены в крупных частных и государственных коллекциях.

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