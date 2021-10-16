Двойник Петра Первого, российский актер Андрей Булгаков умер в возрасте 63 лет.

Об этом сообщает жена актера Виктория в социальной сети "ВКонтакте" в субботу, 16 октября.

"Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, годы, которые ты был со мной", - написала она.

По словам супруги, артист скончался накануне утром. Ранее она рассказала, что Булгаков в тяжелом состоянии находится в реанимации с COVID-19.

Коллега Булгакова Леонид Петров выразил соболезнования.



"Ты останешься Первым!" - написал он в Instagram.

Актер Андрей Булгаков известен прежде всего по роли Петра Первого. В 1998 году он стал победителем Всероссийского съезда двойников. Артист основал Санкт-Петербургский театр исторических миниатюр и современных пародий и до последнего дня оставался его главным режиссером. Кроме того, он сыграл одну из ролей в телесериале "Улицы разбитых фонарей".

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