В Польше обсуждают версии о возможных причинах внезапной смерти 34-летнего популярного танцора, уроженца Одессы Жоры Королёва.

Королев, который эмигрировал из Украины 18 лет назад, завоевал популярность в Польше - снимался там в сериалах, участвовал в "Танцах со звёздами" и пробовал себя в вокале.

О смерти украинца стало известно 21 декабря. Он должен был прийти на тренировку, но сказал, что чувствует себя плохо, поэтому остался дома. Спустя время к нему пришла его девушка Эвелина Батор и нашла танцора лежащим посреди комнаты. Батор вызвала скорую, но медики не смогли спасти ему жизнь. По предварительной информации, причиной смерти стало воспаление сердечной мышцы (миокардит).

"В окружении Жоры сомневаются, что молодой здоровый парень, который жаловался на здоровье, мог умереть от сердца. Некоторые связывают его смерть с реакцией на недавнюю вакцинацию от ковида. А еще перед смертью Жора пережил семейную трагедию. Недавно умер его отец, с которым он был очень близок. Для него кончина папы стала большим ударом", - рассказала "Стране" польская журналистка Катаржина Альбрихт.

Жору нашла без сознания в квартире танцора его девушка Эвелина. Фото: Instagram Эвелины Батор

На фоне слухов о смерти Королева якобы после вакцинации его девушка Эвелина попросила в своем профиле в Instagram "не строить догадок".



Она сообщила, что его похоронят Варшаве, но дата еще не назначена.

Королев был разведен, от прошлого брака с Анной Кузнецовой у него осталась 11-летняя дочь Соня.

Польская танцовщица Изабелла Яначовская, которая танцевала и дружила с Жорой, не может поверить в случившееся.

"Все тронуты, весь танцевальный мир тронут. Мы все шокированы его внезапной смертью", - поделилась Яначовская в беседе с изданием "Факт".