В Польше при невыясненных обстоятельствах внезапно умер 34-летний танцор родом из Украины Жора Королев. О его смерти стало известно 21 декабря, после того как он, сославшись на плохое самочувствие, отказался прийти на тренировку и остался дома. Позже к нему приехала девушка, она нашла танцора лежащим посреди комнаты. Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти ему жизнь. уже мертвым. Об этом пишет издание Super Express.

Известно, что Жора Королев родился в Одессе, с детства занимался танцами. В 9 лет, выиграл чемпионат Украины в юниорах в 10 танцах. В 16 лет после переезда в ФРГ выиграл титул вице чемпиона Германии, в европейской программе. В 2003 в категории "Молодежь" выиграл чемпионат Польши. Также стал вице-чемпионом Польши в категории "Взрослые".

В Польше Королев жил уже 18 лет - с 2003 года. В этой стране он стал популярным, благодаря участию в шоу "Танцы со звездами". Также он снимался в сериалах и пробовал свои силы в пении. Королев представлял высший международный "S" класс по латиноамериканским и стандартным танцам.

Пока официальную причину смерти танцора не сообщают. Однако по данным польского издания, 34-летний украинец скончался из-за миокардита (воспаление сердечной мышцы).

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