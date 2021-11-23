Известный советский и российский артист 63-летний Игорь Скляр разбил свой "Ягуар" в результате столкновения автомобилей на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. ДТП произошло во вторник, 23 ноября, и попало на видео.

По данным российских СМИ, в автомобиль Народного артиста России врезалась "Ауди" под управлением девушки, которая перепутала педали.

"Я был за рулем, да. Девушка задом выехала резко - не на ту педаль нажала, как я думаю, потому что на странной такой скорости - километров 50 в час - выезжать задом на оживленной трассе, где машины едут…" - прокомментировал случившееся Игорь Скляр, передает местное издание 78.ru.

Артист сообщил, что он в ДТП не пострадал. К слову, сегодня вечером у него спектакль в Иммерсивном театре под названием "Профсоюз работников ада".

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