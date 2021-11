В американском городе Уокешо (штат Висконсин) внедорожник влетел в колонну музыкантов на рождественском параде. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает CBS 58.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 ноября, приблизительно в 16:39 (23:39 по киевскому времени - Ред.). В городе Уокешо проходил рождественский парад, и красный внедорожник на большой скорости и на глазах у сотен людей сбил колонну музыкантов. По предварительным данным канала, после того как машина въехала в шествие, на месте раздались выстрелы.

По информации правоохранителей, автомобиль сбил более 20 человек, среди которых были дети. Также сообщается, что в результате инцидента есть жертвы. Полиция задержала человека, который, по ее данным, "представляет интерес для следствия".

TRIGGER WARNING: 🚨DISTURBING VIDEO🚨A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1