В Греции произошла стычка украинских активистов и местных коммунистов.

Украинцы вышли почтить память жертв Голодомора к памятнику Тарасу Шевченко в городе Мандра. Акция была организована посольством.

Как сообщил в Фейсбуке священник Украинской греко-католической церкви Игорь Посоленик, путь к памятнику преградили люди с красными флагами и символикой греческой коммунистической партии.

Они начали делать выкрики против украинского шествия и бросать петарды.

Акция посольства была сорвана. По словам Посоленика, в ходе стычки пострадал украинский дипломат (официально это не подтверждалось).

Ранее мы рассказывали, что в Берлине прошла массовая демонстрация за мир в Украине и на Ближнем Востоке. На митинг также пришли пропалестинские активисты и сторонники России, которые пытались вступить в дискуссию с участниками контрдемонстрации в поддержку Украины - она проходила рядом.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.