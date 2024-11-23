Выкрики и петарды. В Греции коммунисты сорвали украинское шествие в память о жертвах Голодомора. Видео
В Греции произошла стычка украинских активистов и местных коммунистов.
Украинцы вышли почтить память жертв Голодомора к памятнику Тарасу Шевченко в городе Мандра. Акция была организована посольством.
Как сообщил в Фейсбуке священник Украинской греко-католической церкви Игорь Посоленик, путь к памятнику преградили люди с красными флагами и символикой греческой коммунистической партии.
Они начали делать выкрики против украинского шествия и бросать петарды.
Акция посольства была сорвана. По словам Посоленика, в ходе стычки пострадал украинский дипломат (официально это не подтверждалось).
Ранее мы рассказывали, что в Берлине прошла массовая демонстрация за мир в Украине и на Ближнем Востоке. На митинг также пришли пропалестинские активисты и сторонники России, которые пытались вступить в дискуссию с участниками контрдемонстрации в поддержку Украины - она проходила рядом.
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