В Киеве вышли на митинг родственники бойцов, пропавших без вести на Покровском направлении.

Видео акции появилось в телеграм-каналах.

Митинг начался на площади Независимости. Судя по кадрам, там собрались как минимум несколько сотен человек.

Затем митингующие пришли под здание Кабинета министров, где уперлись в кордон полиции. Они стали требовать, чтобы к ним вышел представитель власти, и озвучили свои претензии сотрудникам полиции. Основная из них - "зачем ложить парней".

Участники акции считают, что бойцы идут на позиции "с одним автоматом" против "страшной техники" РФ, "наших 28 против их 900". Они утверждают, что иногда "пророссийские командиры" сдают позиции ВСУ.

Люди заявляют, что "это их (властей - Ред.) план - положить как можно больше парней, потому что они с этого имеют очень большие деньги". Собравшиеся также скандируют: "Власть - на ноль". Они жалуются, что никто не реагирует на их запросы о пропавших без вести родственниках.

Ранее мы писали, что украинцы массово сообщают в соцсетях о пропаже без вести "на нуле" своих близких. Особенно много было заявлений о пропавших бойцах 152-й бригады. Их родные утверждали, что военных отправляли на передовую с минимальной подготовкой.

Из-за тяжелой ситуации на фронте, больших потерь и отсутствия ротации военные идут в самоволку.