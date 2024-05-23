В законопроекте о расширении полномочий Нацгвардии Украины предлагается разрешить военнослужащим использовать служебных собак для задержания административных нарушителей и разгона митингов.

Карточка документа была опубликована на сайте парламента 22 мая.

Законопроект разрешает использование собак для следующих действий:

патрулирования;

поверхностной проверки или осмотра лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств;

преследования и задержания лица, совершившего административное правонарушение или подозреваемого в совершении уголовного правонарушения;

охраны военных объектов;

отражения нападения на человека и/или военнослужащего;

прекращения массовых беспорядков.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, наделяющий военнослужащих Нацгвардии правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Ранее мы писали, что в Киеве наградили военных собак, помогающих защищать Украину.

Также сообщалось о том, что в Кабмине хотели отменить годовые квоты выделения наркотиков и психотропов для дрессировки служебных собак.