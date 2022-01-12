Кабинет министров Украины на заседании, в среду, 12 января, внес изменения в постановление о выделении наркотических средств и психотропных веществ для дрессировки служебных собак.

В настоящее время такие препараты выделяются Администрации Государственной пограничной службы по квотам - определенное количество на каждого служебного питомца в год. Используются наркотики и психотропы в учебных целях - служебных собак учат их выявлять.

При этом, как сказано в пояснительной записке, объем квоты зависит от количества животных, кадрового состава кинологической службы и способностей собак к дрессировке.

Поэтому утверждение годовых квот предлагают отменить, оставить хотят только нормы использования наркотических и психотропных веществ.

Ранее мы писали, какие правила содержания, кормления, перевозки и разведения служебных собак утверждены в Госпогранслужбе.

Также сообщали, что на службе у пограничников находятся около 1 600 собак 26 различных пород. В пятерку самых популярных пород служебных собак пограничников входят немецкая овчарка, бельгийская овчарка (малинуа), английский кокер-спаниель, лабрадор-ретривер и фокстерьер.