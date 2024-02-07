Сегодня днём на контрольно-пропускном пункте между Украиной и Польшей был задержан мужчина, проглотивший завёрнутый в пакет гашиш.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Фейсбуке.

Попытку перемещения через украинско-польскую границу наркотического вещества пресекли в пункте пропуска "Краковец". Задержанным оказался 61-летний уроженец города Сумы.

"<...>Во время прохождения контроля произошло срабатывание служебной собаки пограничников, натренированной на поиск наркотических веществ. В ходе совместной с оперативными сотрудниками и таможенниками проверки мужчина признался, что накануне проглотил свёрток с гашишем весом более 40 граммов", - информирует ГПСУ.

Сообщается, что "дурман" мужчина намеревался перевезти для дальнейшего личного употребления.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Ранее появилось фото, как мужчина пытался ввезти в Украину полкило латиноамериканского кокаина в собственном желудке.

Мы также публиковали видео и фото как в Польше задержали украинца, который пытался нелегально провезти пять спящих сапсанов.