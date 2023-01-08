В Польше задержан украинец, контрабандой перевозивший пять соколов, которых он выловил и пытался вывезти за границу, чтобы продать.

Об этом сообщает Национальная налоговая инспекция Польши.

По данным польского органа, на пункте пропуска в Медице у 57-летнего украинца обнаружили 5 соколов, перевозимых в страшных условиях - со связанными крыльями, когтями и клювами. Чтобы птицы вели себя тихо, их напоили, вероятно, снотворными препаратами.

Найденные птицы это сокола вида сапсан (Falco peregrinus, подвид calidus), охраняемому Вашингтонской конвенцией CITES. Речь идет о примерно двухлетнем самце и четырем самках, которым около года. Цена таких птиц на черном рынке достигает даже нескольких сотен тысяч злотых за штуку.

Этот вид соколов и в Польше находится под стражей из-за угрозы исчезновения. Вероятно, птиц украинец хотел продать на черном рынке.

"Возможно, птицы были недавно выловлены из дикой природы, о чем свидетельствует отсутствие одомашнивания животных. Эти соколы встречаются в Финляндии и Норвегии и мигрируют над Украиной, недалеко от Одессы. Сотрудники налоговой инспекции транспортировали их в центр реабилитации животных, где они будут находиться до решения суда" , – говорится в сообщении.

Украинцу за контрабанду соколов грозит до 5 лет лишения свободы. Также его ждет наказание за жестокое обращение с птицами.

Ранее мы писали, как гражданин Украины пытался вывезти в Катар на самолете четырех соколов.

Также "Страна" рассказывала, как в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области, во время проверки автомобиля "Mercedes" пограничники и таможенники наткнулись на коробку с ящерицами и змеями.