В пункте пропуска "Порубное", что в Черновицкой области, во время проверки автомобиля "Mercedes", пограничники и таможенники наткнулись на коробку с ящерицами и змеями. Как выяснилось, водитель хотел провезти экзотических рептилий контрабандой.

Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины в четверг, 4 ноября.

По словам пограничников, "Mercedes" выезжал из Украины. В его салоне находилась продырявленная для циркуляции воздуха коробка. В ней были экзотические рептилии в тканевых мешочках. Никаких документов для перевозки животных у водителя и пассажира автомобиля не было. По словам водителя, он вез коробку с рептилиями в качестве передачи в Италию.

"Пока обстоятельства происшествия выясняются. Ожидается прибытие в пункт пропуска специалистов, которые должны помочь установить происхождение и вид выявленных животных", - рассказали в пограничной службе.

Пограничники пресекли вывоз из Украины экзотических рептилий. Источник: Facebook/Государственная погранслужба Украины

Из Украины пытались вывезти рептилий. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве таможенники разоблачили попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" трех молодых волков под видом собак породы лайка. Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Животные будут отправлены на ответственное хранение в Харьковскую область в экопарк Фельдмана.

Также мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов до того, как занять пост в СНБО, продавал перекрашенных собак под видом волков.