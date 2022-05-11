Во Львовской области разоблачен ввоз контрабанды под видом гуманитарной помощи. Правонарушители хотели ввезти в Украину новых товаров общей стоимостью более 11 млн грн. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура на своей странице на Facebook.

Правоохранители обнаружили грузовик с полуприцепом, который перевозил из-за границы под видом гуманитарной помощи новую обувь и одежду.

Во время обысков в грузовике и полуприцепе обнаружено и изъято 144 мешка с одеждой и столько же мешков с обувью. В частности, обнаружено более 3 500 пар новой мужской, женской и детской обуви разных марок, в том числе известных брендов.

По предварительным данным, общий вес изъятого товара составляет более 7,6 т товара, стоимостью более 11 млн грн, при этом в официальных документах, и вес и вид груза указывались другие.

Скриншот: Facebook/Львівська обласна прокуратура

Ранее "Страна" писала, что россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию.

Также мы рассказывали, что СБУ задержала экс-чиновника Львовской ОГА и журналиста по подозрению в хищении гуманитарки.