При наихудшем сценарии развития войны порядка 25 миллионов украинцев будут нуждаться в гуманитарной помощи.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш на брифинге после переговоров с Владимиром Зеленским.

По его словам, на данный момент ООН оказывает помощь 3,4 млн нуждающимся, а до конца августа готовы оказывать ее 8,7 млн украинцев.

По последним данным, за два месяца войны из Украины выехали уже более 5 миллионов беженцев.

При этом в Евросоюзе хотят упростить оформление мигрантов и будут искать таланты среди украинских беженцев.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.