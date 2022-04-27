Еврокомиссия внесла предложения упростить легальную миграцию в Евросоюз, в том числе для украинских беженцев.

Пакет предложений по этой теме на пресс-конференции в Брюсселе представили один из заместителей председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, сообщает Deutsche Welle.

В пакет вошли проекты изменения двух директив ЕС - о временном и постоянном виде на жительство.

Что касается временного вида на жительство, то Еврокомиссия предлагает разрешить подаваться на него не только с территории страны ЕС, где человек хочет работать, но также и из территории, где он живет.

Сейчас граждане третьих стран со временным видом на жительство не могут менять работодателя. Еврокомиссия считает, что это ограничение следует отменить. А в случае потери работы, разрешение на проживание должно действовать еще три месяца, считают брюссельские чиновники.

Бессрочный вид на жительство сейчас можно получить после пяти лет проживания на территории ЕС - но только в одной и той же стране. Еврокомиссия предлагает считать этот срок и в случае, если человек переехал в другую страну объединения на протяжении этого периода.

Также Еврокомиссия предложила инструменты поиска специалистов для существующих вакансий. Речь идет о пуле талантов и партнерств по талантам. Пул талантов - это платформа, где смогут зарегистрироваться квалифицированные люди, живущие в третьих странах, но желающие работать в ЕС. Этот портал планируют запустить в середине 2023 года.

Летом этого года Еврокомиссия хочет запустить пилотный проект "поиска талантов" для украинцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе. Сейчас это около 3,8 млн человек. Украинцы смогут регистрироваться на портале, где они будут указывать свои квалификации. Это поможет работодателям искать работников. Йоханссон надеется, что данный пул сможет, например, помочь государствам ЕС найти учителей из Украины, чтобы взять их на работу для поддержки украинских детей-беженцев.

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