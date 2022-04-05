В Польше, куда приехало большинство бежавших от войны украинцев, большие проблемы с вакансиями для наших сограждан.

"Ситуация с работой очень сложная", - сообщил глава Всеукраинской ассоциации компаний международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Польский рынок труда просто не в состоянии принять такое количество украинских беженцев. Согласно довоенной статистике, число актуальных рабочих мест, на которые могли претендовать наши соотечественники, постоянно держалось около 150 тысяч. На сегодня украинцев в Польше - больше двух миллионов. То есть, даже если каждый десятый будет претендовать на работу, вакансий уже не хватит. Но работа нужна гораздо большему числу людей, поэтому дефицит вакансий в ближайшее время, как минимум, сохранится", - отметила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Украинские беженцы рассказывают нам, что найти хоть какую-то работу в Польше сейчас - большая удача. Люди соглашаются буквально на любые условия, а конкуренция за вакансии огромная. Чем пользуются многие работодатели, снижая зарплаты для беженцев.

"За мойку окон предложили 8 злотых в час (это меньше 2 евро), хотя еще полтора месяца назад было 18,3 злотых, и это минимальный тариф для почасовой оплаты в Польше", - говорит нам киевлянка Татьяна, которая выехала в Люблин.

Отсутствие работы заставляет украинцев искать лучшей жизни в других странах Европы, в частности, некоторые пытаются выехать в Чехию или Германию. Но многие возвращаются в Украину.

"У людей заканчиваются деньги, работы нет, перспективы непонятные. Поэтому некоторые собирают чемоданы и едут обратно, особенно жители относительно спокойных регионов или тех, которые уже освободили. К примеру, сейчас засобирались беженцы Киевской области", - говорит Татьяна.

По словам Пашкиной, с одной стороны, ситуация на польском рынке труда должна немного улучшиться, так как с началом сезона станет больше работы в агросекторе. С другой, традиционное весеннее оживление и рост числа вакансий во многих отраслях в этом году могут так и не наступить.

"Война в Украине бьет в том числе и по польской экономике. Ожидаемого роста не происходит, инвестиции сворачиваются, новые рабочие места под вопросом", - говорит она.

Разбирались, какие перспективы сейчас для украинцев по работе в Польше и на какие заработки реально можно рассчитывать.

По десять человек на одну вакансию

Жительница одного из сел Вышгородского района Киевщины Оксана приехала в польский город Познань три недели назад. На время ее с двумя детьми приютили знакомые. Но буквально с первого дня женщина начала искать работу, так как бежала от войны без особых сбережений.

"Написала больше десятка резюме по множеству вакансий: и упаковщиком на производство, и на подсобные работы, в фермерские хозяйства. Везде - тишина, никакого отклика. С такой же проблемой столкнулись многие наши беженцы. Работы попросту нет. Мне повезло: польские друзья, давшие нам приют, порекомендовали нас своим знакомым, те начали приглашать на уборку домов. Дальше сработало сарафанное радио, так что мы с детьми сейчас при деле. Правда, приходится тяжело работать за сравнительно небольшие деньги. За день получаем меньше 20 евро, только на еду хватает. Но пока других вариантов нет", - рассказывает Оксана.

Ее землячка Илона тоже пока не смогла устроиться официально, но ее "хозяйка" имеет небольшой бизнес по продаже продуктов питания. Поэтому специально под беженку открыла новое направление - производство домашних вареников и пельменей.

"Я на лепке с утра до вечера, работа в счет жилья, еды, плюс на карманные расходы немного получаю. Конечно, не самые лучшие условия, но выбирать особо не из чего", - говорит нам девушка.

Жительница Полтавской области Юлия уже несколько недель как получила Pesel (идентификационный номер в Польше, которые выдается украинским беженцам при регистрации и дает право на трудоустройство), но работу так и не нашла.

"У меня маленький ребенок, и хотя дочку есть с кем оставить (с нами приехала моя мама), работодателям это не нравится. Жилье у нас есть еще на неделю, деньги уже закончились, даже продукты у волонтеров берем. Поэтому решили ехать дальше, в Германию, там наших беженцев меньше и пособия хорошие", - говорит Юлия.

Киевлянке Татьяне удалось найти работу в Люблине. Правда, за мойку окон ей предложили всего 8 злотых в час, что более чем вдвое ниже прежнего тарифа. Но даже эту вакансию женщина считает большой удачей.

"Конкуренция за рабочие места просто бешеная - минимум, десять человек на место", - говорит она.

По словам Пашкиной, в среднем довоенное предложение вакансий для украинцев держалось в районе 150 тысяч. Но часть из них - сугубо "мужские" (водители, грузчики, рабочие на некоторые производства и др).

"Но в Польшу приехали преимущественно женщины с детьми, поэтому не все вакансии для них подходят. Рабочий день может длиться 10-12 часов. Даже если ребенок уже в местном детсаду, нужно искать, кто сможет его забрать и посидеть с ним до возвращения мамы", - говорит Пашкина.

Да и в целом польский рынок труда не готов переварить такое количество рабочей силы. Из Украины в Польшу заехали больше 2 млн беженцев, понятно, что часть из них - дети и старики, часть пока не ищут работу. Но даже если каждый десятый захочет устроиться - мест не хватит. Тем более, что война в Украине бьет и по польской экономике. Ожидания по темпам роста, уровню инфляции ухудшились, инвестиции и новые рабочие места - под вопросом, отмечает Татьяна Пашкина.

Тяжелая работа по 10-12 часов в день

На первый взгляд, работа, в том числе, рассчитанная на украинских беженцев, в Польше есть. На специализированных ресурсах немало вакансий, часть дублируется на украинском языке.

Скажем, в Фейсбук-группе "Бесплатные вакансии в Польше для украинцев" предлагают работу с официальным оформлением на складах с оплатой от 16,8 до 29,5 злотых в час, а также бесплатным жильем и транспортом, вакансии для швей на 18 злотых в час, упаковщиков на склады косметики на 16,5 злотых в час, рабочих на консервный завод (17 злотых в час) и др.

Большинство вакансий - на производство, склады, в фермерские хозяйства. Правда, много вакансий для мужчин (к примеру, на дорожные работы на 18,3 злотых в час, на заводские работы на 4-5 тысяч злотых в месяц, на строительные работы на 25 злотых в час и др.), тогда как приехали в Польшу в основном женщины.

Тем не менее, люди, которые пытаются трудоустроиться, на практике сталкиваются с проблемами. Многие вакансии быстро заканчиваются, или же условия при ближайшем рассмотрении оказываются не совсем такими, как описывают в объявлениях. Скажем, заявленная оплата в 17 злотых в час на самом деле предусматривает выполнение некоего плана, а если выработка ниже, то тариф уже только 10 злотых, бесплатное жилье нередко предусматривает оплату за коммуналку и пр. Плюс по многим вакансиям рабочий график предусматривает 10-12-часовой рабочий день и 6 дней в неделю, к чему готовы далеко не все наши соотечественники.

"Беженцы во многом отличаются от заробитчан, которые традиционно ехали в Польшу. Последние, в основном, претендовали на неквалифицированную или низкоквалифицированную работу, сезонные вакансии в сельском хозяйстве. Многие беженцы еще недавно сидели в офисах крупных городов. Среди них много бухгалтеров, экономистов, маркетологов, юристов. К тяжелому физическому труду они не привыкли, устроиться по специальности без знания языка и опыта работы на местом рынке просто нереально. Даже если люди готовы на любую работу, не все работодатели их возьмут. Тем более, что настрой большинства наших беженцев - ехать домой, как только закончится война. Обучать людей, которые не настроены на долгосрочную работу, многие польские компании попросту не хотят", - отмечает Пашкина.

Также, по ее словам, картинку изобилия вакансий создают фирмы, у которых традиционно высокая текучесть персонала. До войны многие украинские агентства с ними старались не сотрудничать, но сейчас, когда работы мало, а претендентов много, любое предложение от работодателей - на вес золота.

Даже вакансии с рабочим днем по 10-12 часов заполняются нашими беженцами, и их уже не хватает.

"Особенно дефицит чувствуется в больших городах, куда едут украинцы. В населенных пунктах поменьше конкуренция за вакансии ниже, многие работодатели там готовы предоставлять бесплатное жилье, оплачивать курсы по изучению польского языка", - говорит Пашкина.

Штукатуры, врачи, белые воротнички

Если говорить о более квалифицированном труде, то неплохие шансы устроиться в Польше есть у представителей строительных профессий (к примеру, маляров, штукатуров). Оплата тут выше, чем по большинству вакансий, которые предлагают нашим беженцам - 20-25 злотых в час. Плюс бесплатно дают униформу, жилье, в некоторых случаях - питание.

Также неплохие перспективы у наших медиков. "Польша давно идет по пути упрощения трудоустройства для украинских медиков, так как медперсонал там в дефиците. Но с начала войны условия стали еще более лояльными. К примеру, ранее требовалась нострификация дипломов, врачи на первых порах могли работать только на должностях среднего медперсонала. Сейчас доктора с украинскими дипломами могут претендовать на такую же работу в польских больницах", - отмечает Пашкина.

Например, есть вакансия в частный стоматологический кабинет в Варшаве для врачей с дипломам украинских или белорусских медвузов (в описании указано, что подтверждать их не нужно) и опытом работы 1-2 года.

В поликлинику города Легница в 70 километрах от Вроцлава приглашают врачей разных специализаций с украинскими дипломами и даже молодых специалистов, которые только закончили интернатуру (обычно им нелегко найти первое рабочее место даже в Украине). Обещают зарплаты до 1,5 тысячи евро с перспективой дальнейшего роста и ускоренные бесплатные курсы польского языка.

Украинские "белые воротнички" могут устроиться менеджерами по продажам, правда, для этого нужен свободный английский и быстрое изучение польского.

Некоторые польские компании, чтобы поддержать украинцев, специально открывают ассистентские вакансии (ассистент по маркетингу, кадрам и др). Это своего рода стажировка для наших профессионалов на время, пока они подучат польский и войдут в курс дел. К примеру, есть вакансия от варшавской компании в отдел финансов на должность ассистента на 7500 злотых в месяц, ассистента по HR - на 7 тысяч. Зарплаты и перспективы очень хорошие. Но заполучить такие места непросто: конкуренция тут зашкаливает и, по словам рекрутеров, может достигать 30 человек на место и больше.

Появляется работа в Польше для наших учителей, воспитателей детсадов - их набирают в группы, открытые для наших детей. Так, по данным Федерации польских предпринимателей, уже закрыто 300 таких вакансий, открываются новые в Варшаве и Познани. Впрочем, понятно, что это - капля в море.

Зарплаты уже упали

По большинству вакансий конкуренция среди соискателей с каждым днем ужесточается. Что позволяет работодателям снижать зарплаты.

Украинские беженцы рассказывают, что по некоторым работам тарифы упали вдвое и больше. Скажем за ту же мойку окон вместо 18 злотых в час уже предлагают только 8.

"В среднем по вакансиям, которые выставляются сейчас, средняя оплата - 15-19 злотых в час, это столько же, как и до войны. Но есть разные случаи. Некоторые работодатели хотят сэкономить, пользуясь увеличением потока потенциальных соискателей, некоторые из-за того, что с бизнесом уже не все так хорошо, как раньше, просто не могут платить по прежним расценкам и урезают зарплаты не только для наших беженцев, но и для рабочих-поляков", - отмечает Пашкина.

По ее словам, в среднем украинцы в Польше могут претендовать на зарплату около 20-25 тысяч гривен. Тогда как, например, в Чехии - 30-35 тысяч. "Но в Польше больше предложений с бесплатным жильем, питанием, языковыми курсами и пр.", - рассказывает эксперт.

Тем не менее, дефицит рабочих мест в Польше все чаще заставляет украинцев искать работу в других европейских странах. Появилось много посредников, которые берутся организовать переезд с трудоустройством в Чехию, Германию, Голландию, Бельгию и др.

Правда, предлагается в основном неквалифицированная работа, но зарплату обещают выше, чем в Польше. Скажем, есть предложение работы в Голландии на 10 евро в час, в Бельгии на строительные работы - на 12 евро в час, в Германии на склады Amazon с оплатой 14 евро вместо 5 евро на такой же вакансии в Польше.

Впрочем, на практике не все так радужно. Люди жалуются, что после приезда выясняется, что на самом деле оплата ниже, за жилье нужно платить или условия на самом деле не такие, как изначально указывалось в объявлении.

Тем не менее, предложений для украинцев в той же Германии немало. Без знания языка берут на вакансии по уходу за стариками, сельскохозяйственные работы и др. Платят до 8 евро в час или около 1300 евро в месяц.

Многие украинцы, не сумев быстро найти работу в Польше, принимают решение вернуться домой.

С активным началом весеннего сезона вакансий в Польше должно стать больше. Добавятся, в частности, сезонные рабочие места в агросекторе, строительстве, сфере услуг.

"Приближается сезон полевых и огородных работ, благодаря чему десятки тысяч человек найдут сезонную работу в сельском хозяйстве. Это может помочь распределить часть беженцев по небольшим городам", - заявил вице-президент федерации производителей пищевых продуктов Польши Анжей Гантнер. Впрочем, наши эксперты по трудоустройству говорят, что по аграрным вакансиям традиционно наблюдается перекос в сторону предложений для рабочих-мужчин, то есть, получается, что беженки из Украины снова могут остаться ни с чем.

"Кроме того, ситуация в польской экономике и общий пессимистический настрой бизнеса могут привести к тому, что ожидаемой активизации рынка труда во многих отраслях не произойдет, так как непонятно, что будет с инвестициями и новыми рабочими местами", - резюмирует Пашкина.