После того, как администрация Белого дома заявила о готовности принять в стране до ста тысяч украинцев, число беженцев, которые хотят попасть в США, резко увеличилось.

Об этом пишет "Голос Америки".

Многие украинцы прилетели в Мексику и направились на границу США. Они надеятся попасть к своим родственникам или друзьям в Америке.

"Люди располагаются на одеялах, раскладных стульях, некоторые разбивают палатки вблизи пограничного пункта въезда в США. Американские добровольцы в неоновых жилетах - в том числе американцы украинского происхождения, приехавшие в Тихуану, - составляют списки прибывающих. В среднем, время прохождения границы США с момента внесения в список составляет около одного дня, говорят правозащитники", - пишет издание.

По данным "Голоса Америки" на данный момент в лагере на границе живут около 600 украинцев, еще около 500 остановились в отелях города Тихуана. Около 40% прибывающих составляют дети. Разрешение на въезд в Соединенные Штаты ежедневно получают около 100 украинцев.

Ранее мы писали, что тысячи украинских беженцев из более чем четырех миллионов уехавших, возвращаются на родину. Так, около 13 000 человек вернулись в Украину в минувший вторник и 12 000 пересекли границу в понедельник. По общим оценкам, с начала российского вторжения 24 февраля в Украину вернулись более 370 000 человек.

Также мы рассказывали, что Европейская комиссия намерена предоставлять странам - членам Евросоюза выплаты из фондов сообщества на сумму 40 евро в сутки за каждого беженца с Украины, принятого ими на своей территории.