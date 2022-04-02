С момента начала войны и до 31 марта в Украине погибло 1 276 человек, в том числе 115 детей.

Об этом сообщает Организация Объединенных Наций.

По данным ООН, 1 981 человек ранен, в том числе 160 детей, в основном в результате обстрелов и авиаударов. Реальные потери гораздо выше.

Напомним, Управление ООН по правам человека получило заслуживающие доверия утверждения о том, что российские вооруженные силы применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах не менее 24 раз.

Также "Страна" сообщала, что по данным ООН, в Украине каждый пятый житель начал экономить на еде после начала войны. А взрослые отдают свою еду детям.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.