ООН призывает Россию и Украину расследовать случаи жестокого обращения с военнопленными. Об этом заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщает CNN.

"Мы видели видеозаписи с обеих сторон: как украинских военнопленных, которые были захвачены российской стороной, так и российских военнопленных, которые были захвачены украинской стороной", - заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге.

Напомним, в воскресенье появилось видео, на котором, солдаты, одетые в украинскую форму стреляют по ногам мужчинам, которые могут являться российскими военными, взятыми в плен в Харьковской области. В ВСУ и в СБУ назвали это видео фейковым и постановочным. В тоже время советник главы Офиса президента Арестович сказал, что будет проведено расследование.

"Важно, чтобы такие видео и любое жестокое обращение, которое может произойти, были немедленно прекращены", — заявила Матильда Богнер.

ООН проводит проверку всех опубликованных видеоматериалов, указала Богнер. По ее словам, видео с военнопленными с обеих сторон вызывают "сильную озабоченность".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ролик фейковый и разгоняется с целью дискредитации украинских военных.

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