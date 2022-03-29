Американский Институт изучения войны в ночь с 28 на 29 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что в понедельник ВСУ отбили Ирпень, расположенный к северо-западу от Киева.

Карта опубликована в Facebook.

"Продолжающиеся украинские контратаки вокруг Киева, скорее всего, сорвут текущие усилия России по переформированию сил и возобновлению крупных наступательных операций по окружению Киева", - считают исследователи из института.

Также сообщается, что за последние 24 часа украинские силы отразили российские атаки на Бровары к востоку от Киева.

"Российские силы на северо-востоке Украины остаются в тупике и не проводили наступательных операций на Чернигов, Сумы или Харьков в течение последних 24 часов. Российские силы продолжают продвигаться в Мариуполе, но не смогли закрепить территорию ни на Донбассе, ни в направлении Николаева", - говорится в сообщении.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.