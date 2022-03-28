Американский Институт изучения войны в ночь с 27 на 28 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным организации, армия РФ не отказывается от усилий по переформированию сил к северо-западу от Киева для возобновления крупных наступательных операций. Руководить операциями может лично командующий Восточным военным округом России (ВВО).

Об этом Институт изучения войны сообщает в Facebook.

В институте напомнили, что украинский Генштаб сообщил, что 35-я общевойсковая армия России перебрасывает поврежденные части в Беларусь и что российские силы установили командный пункт для всех сил ВВО, действующих вокруг Киева в районе Чернобыля.

"Продолжающиеся усилия России по восполнению боевых потерь в подразделениях ВВО и развертыванию дополнительных подкреплений вряд ли позволят России успешно возобновить крупные операции вокруг Киева в ближайшем будущем. Все более статичный характер боевых действий вокруг Киева отражает неуспешность российских сил, а не какие-либо сдвиги в российских целях или усилиях в настоящее время", - говорится в сообщении.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте и в городах, вчера.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.