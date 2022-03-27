Освобождение Гусаровки, наращивание российских резервов в Беларуси. Свежая сводка Генштаба ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что наши военнослужащие освободили несколько населенных пунктов на востоке страны. Также Генштаб описал оперативную обстановку на текущий момент.
Новая сводка опубликована пресс-службой ведомства в Фейсбуке.
По информации военных, от российских сил освободили Тростянец в Сумской области, а также село Гусаровку в Харьковской области.
Также в Генштабе утверждают, что войска РФ продолжают наращивать резервы в Беларуси с целью восстановить свои силы в Киевской области. А части вооруженных сил Беларуси продолжают оставаться на военных полигонах.
Кроме того, в Генштабе сообщили о перегруппировке сил противника в районе Сум.
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