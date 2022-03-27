Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что наши военнослужащие освободили несколько населенных пунктов на востоке страны. Также Генштаб описал оперативную обстановку на текущий момент.

Новая сводка опубликована пресс-службой ведомства в Фейсбуке.

По информации военных, от российских сил освободили Тростянец в Сумской области, а также село Гусаровку в Харьковской области.

Также в Генштабе утверждают, что войска РФ продолжают наращивать резервы в Беларуси с целью восстановить свои силы в Киевской области. А части вооруженных сил Беларуси продолжают оставаться на военных полигонах.

Кроме того, в Генштабе сообщили о перегруппировке сил противника в районе Сум.



Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

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