В связи с военными действиями Луганский государственный медицинский университет переехал из Рубежного в Ровенскую область. Обучение продолжиться в дистанционном формате.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в воскресенье, 27 марта.

По его словам, руководство и преподаватели уже приехали в Ровно.

"Работаем и над перемещением научно-технической базы. Обучение будет проходить в дистанционном формате. Практические занятия будут проходить на базе медицинских учреждений области", - пишет Коваль.

Глава ВГА уверен, что переезд университета позволит вывести медицинскую отрасль в регионе на новый уровень.

Отметим, что Луганский государственный медицинский университет уже второй раз вынужденно переезжает из-за войны. В 2014 году он покинул оккупированный Луганск.

Ранее мы публиковали в нашем Telegram-канале список университетов, где могут обучаться студенты, которые из-за боевых действий не могут продолжать обучение в своем институте.

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