Минобразования вместе с Google запустили с сегодняшнего дня Всеукраинское онлайн-расписание с целью возобновить учебный процесс в стране. Оно создано для детей, у которых нет возможности посещать школу очно, в том числе эвакуированных и находящихся в убежищах.

Онлайн-расписание доступно на сайте Министерства образования и науки Украины.

Уроки будут дистанционными, как и во времена удаленки из-за коронавируса.

Это расписание содержит ссылки на материалы с разных ресурсов (Всеукраинская школа онлайн, телеуроки, учебники и тому подобное) для предметов в соответствии с календарно-тематическим планированием. Кроме того, уроки будут доступны на онлайн-платфомах MEGOGO, 1+1 video, Киевстар ТВ.

Ранее мы сообщали о том, что министр образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что страна должна восстановить образовательный процесс хотя бы в тех регионах, где это позволяет обстановка.

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