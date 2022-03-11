В Украине в этом году однократно отменили ВНО для поступления в ВУЗы. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет во время прямого эфира телеканала "Рада".

"Никаких экзаменов для поступления в университет не будет", - сказал Шкарлет.

По его словам, механизм с заменой экзаменов прорабатывается и его обнародуют в ближайшее время. Он заявил, что "будет создано что-то вроде ВНО, но без участия ребенка", пообещав, что процесс будет прозрачным.

"Отмечу, никаких экзаменов университет самостоятельно проводить не будет. Это нужно для того, чтобы предотвратить коррупцию при поступлении", - добавил Шкарлет.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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