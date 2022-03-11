Утром в пятницу, 11 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. По информации Генштаба, ВСУ сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло", - рассказали в ВСУ.

По информации Генштаба ВСУ:

На территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно занятых населенных пунктах.

На территории Черниговской области во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины захватчики продолжают нести существенные потери. В результате, сообщают в Генштабе, личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.

Также в Генштабе ВСУ заявляют, что в отдельных населенных пунктах противник в нарушение норм Международного гуманитарного права совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения.

"При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ... в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы", - заявили в ВСУ.

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