В Украине закончился пятнадцатый день войны. В течение дня оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ..

В Генштабе прогнозируют новую попытку наступления в районе Броваров (северо-восток от Киева), где в последние дни шли жестокие бои.

Указано, что в связи со значительными потерями личного состава и снижения темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ.

На Полесском направлении противник пытается прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.

На Северском направлении противник остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова. Не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока.

На Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточивают усилия на захвате Мариуполя и Северодонецка.

На Южнобузском направлении кафиры пытались закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на нашей стороне и заставили корабли оккупантов вернуться в военно-морские базы и пункты базирования. ВСУ, в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны, оказывают яростное сопротивление российским интервентам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике", - сказано в сообщении.





"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

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