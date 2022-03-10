Беларусь поддерживает российские войска в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. В некоторых из них оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям", - сказано в сообщении.

Указано, что Беларусь оказывает поддержку оккупантам. Также сохраняется возможность проведения диверсий на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры.

Противник не отказался от плана оточить Киев и продолжает наступательную операцию с Полесского и Северского направлений. На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка. Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях. Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.



"В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав", - сказано в сообщении.



