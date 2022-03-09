Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавируса может усилиться из-за войны в Украине.

Об этом сообщает ВОЗ в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Несмотря на это, Австрия сегодня объявила об отмене обязательной вакцинации. Решение об ослаблении карантина приняли в стране, так как динамика заболеваемости "явно выровнялась", поэтому ослабление мер "уже не окажет существенного влияния на процессы инфицирования".

"Но, на самом деле, из-за похолодания, которое надвигается на Украину, и проблем с отоплением из-за войны, ситуация для людей в плане заболеваний действительно угрожающая", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве спрогнозировали окончание эпидемии Covid-19 в Украине уже в этом году.

Также напомним, что в Испании сократили срок действия тестов на антиген для въезжающих в страну туристов.