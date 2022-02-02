По состоянию на утро 2 февраля в Киеве зафиксировали почти 2,5 тысячи новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии. Больше всего заражений зафиксировали в Дарницком, Оболонском и Деснянском районах.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

Среди новых больных более 300 детей: 169 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 179 мальчиков от месяца до 17 лет. Больше всего случаев заболевания обнаружили в трех районах Киева: в Дарницком (428), Оболонском (343) и Деснянском (308).

За день госпитализировали 114 больных коронавирусом и 140 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в Киеве уже 370 492 подтвержденных случаев коронавируса, 8 524 больных умерли, выздоровели 337 860 киевлян, из них 995 накануне.

Напомним, еще 10 ноября 2021 года в Киеве зафиксировали антирекорд по смертям от коронавирусной инфекции: 73 человека умерли от осложнений Covid-19.

Между тем, высшие учебные заведения Киева, вслед за столичными школами, стали массово уходить на дистанционный формат обучения в связи с ситуацией с коронавирусом.

Мы также сообщали, что по состоянию на сегодняшний день в Украине за прошлые сутки коронавирусом заразились 35 014 человек. Показатель больше в нашей стране фиксировали лишь однажды - в прошлую субботу, 29 января.