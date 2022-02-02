Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере считает, что текущий всплеск Covid-заболеваний вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения, поэтому правительство пошло на шаг по отмене карантинных ограничений в своем государстве.

Об этом сообщает "The Guardian".

"Сегодня мы наконец достигли того предела, когда мы можем отменить ряд карантинных мероприятий, с которыми мы жили до этой зимы", - цитирует премьера издание.

Ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь после 23:00, а удаленная работа больше не будет обязательной.

Ограничение в 10 посетителей в частных домах также будет снято, также снимут ограничения на размеры школьных классов, и вместимость ресторанов.

Откроются парки, игровые залы и аттракционы (но с соблюдением противоэпидемических мер). Туристам при въезде в Норвегию больше не нужно будет сдавать тест.

Изменения вступают в силу с 23:00 вторника.

Ранее мы писали о том, что ряд стран приняли решение об отмене большинства карантинных ограничений. Например, Великобритания отменила паспорта вакцинации от коронавируса, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома. Кроме того, Дания вслед за Британией также снимает все карантинные ограничения.

Мы также писали, что в Грузии власти приняли решение отменить систему так называемых "зеленых" ковид-паспортов, которые были необходимы для посещения общественных мест. В стране ее посчитали неэффективной.

Помимо этого, к отмене ограничений готовится Италия. Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что власти страны могут 31 марта снять режим чрезвычайной ситуации, введенный два года назад в связи с пандемией.