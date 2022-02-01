Со вторника, 1 февраля, Дания снимает все карантинные ограничения. Такое решение было принято 27 января, что сделало Данию первой страной Евросоюза, которая решилась на такие меры.

"Супероружием", позволившим Дании пойти на такие меры, премьер-министр Метте Фредериксен назвал успешную программу вакцинации.

"Это дало нам надежную защиту от продолжающейся инфекции", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Помимо этого, к отмене ограничений готовится Италия. Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что власти страны могут 31 марта снять режим чрезвычайной ситуации, введенный два года назад в связи с пандемией. "Я считаю, что 31 марта чрезвычайное положение не будет продлено. И к концу месяца мы откажемся от тех многих ограничений, которые у нас есть сегодня", - заявил Силери.

Также недавно Италия продлила запрет на въезд туристам из Украины. Это значит, что наши граждане с 1 февраля по 15 марта будут относиться к гражданам стран категории Е, которым въезд в страну будет разрешен только по уважительной причине.

Между тем, в Украине после двухдневного спада число новых случаев ковида снова превысило отметку в 30 тысяч. В течение суток коронавирус выявили у 30 768 жителей страны.