Курортный остров Бали в Индонезии начнет принимать путешественников из всех стран в конце этой недели.

Об этом сообщает Reuters.

Министр-координатор Индонезии по морским делам и инвестициям Лухут Панджайтан сказал, что с 4 февраля иностранные посетители, которые были вакцинированы против COVID-19, должны будут находиться в карантине от пяти до семи дней.

Снятие ограничений на Бали последовало за аналогичными мерами, принятыми в Таиланде и на Филиппинах.

Решение властями Индонезии было принято несмотря на неуклонный рост числа заражений коронавирусом в январе из-за распространения "омикрона".

Компания Singapore Airlines на прошлой неделе заявила, что возобновит полеты на Бали из Сингапура с 16 февраля.

В 2019 году остров принял 6,2 миллиона туристов. Но жесткие карантинные ограничения из-за пандемии практически полностью разрушили туристическую отрасль. В 2021 году остров посетили только 45 человек. Местное население осталось без работы и дохода.

Как сообщала "Страна", в октябре Бали открылся лишь для туристов из четырех стран: США, Германии, Великобритании и России.