В Закарпатской области, которая сейчас находится в "оранжевой" зоне карантинауже три дня подряд два показателя соответсвуют "красному" уровню эпидемопасности. В связи с этим в регионе решили усилить карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Указано, что уже три дня в регионе коэффициент выявления случаев инфицирования и госпитализации соответсвует "красному" уровню карантина. На 81% увеличилось недельное количество новых больных.

"Число лиц с подтвержденным COVID-19 в течение трех дней подряд достигало более 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии", - рассказал глава Закарпатской ОГА Виктор Никита.

В связи с этим областная комиссия по ТЭБ и ЧС дала поручение перевести все массовые мероприятия в онлайн, максимально отменить все совещания или перевести их в дистанционный формат.

Кроме того, районным райгосадминистрациям и местным исполкомам рекомендовали запретить прием людей без сертификатов вакцинации от коронавируса.

Напомним, подобное решение - ужесточить карантин находясь в "оранжевой" зоне, было принято и во Львовской области.

Также сообщалось, что 29 января в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству заражений Covid-19. За сутки был коронавирус выявили у 37 351 человека.