Сразу в восьми областях Украины, которые на данный момент находятся в оранжевой зоне, в течение трех дней превышены не менее двух ковид-показателей, из-за этого регионы уже в ближайшее время могут перевести в красную зону карантина.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава утром 31 января.

В частности, превышены коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций.

Проблемными являются такие области:

Винницкая

Волынская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Одесская

Сумская

Хмельницкая

На сегодня в красной карантинной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. В желтой - Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Херсонская области. Остальные регионы - в оранжевой зоне.

Напомним, Ивано-Франковская и Ровенская области находятся в красной зоне адаптивного карантина. А на Львовщине сегодня ужесточили карантинные ограничения, не дожидаясь перехода в красную зону.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным на утро понедельника, 31 января, в Украине второй день снижается заболеваемость ковидом, за сутки заразились 22 026 человек.

Также мы сообщали, что Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и ужесточила въезд.