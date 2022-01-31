Восемь "оранжевых" областей Украины оказались в шаге от перехода в красную зону карантина. Список
Сразу в восьми областях Украины, которые на данный момент находятся в оранжевой зоне, в течение трех дней превышены не менее двух ковид-показателей, из-за этого регионы уже в ближайшее время могут перевести в красную зону карантина.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава утром 31 января.
В частности, превышены коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций.
Проблемными являются такие области:
- Винницкая
- Волынская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Одесская
- Сумская
- Хмельницкая
На сегодня в красной карантинной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. В желтой - Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Херсонская области. Остальные регионы - в оранжевой зоне.
Напомним, Ивано-Франковская и Ровенская области находятся в красной зоне адаптивного карантина. А на Львовщине сегодня ужесточили карантинные ограничения, не дожидаясь перехода в красную зону.
Ранее "Страна" писала о том, что по данным на утро понедельника, 31 января, в Украине второй день снижается заболеваемость ковидом, за сутки заразились 22 026 человек.
Также мы сообщали, что Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и ужесточила въезд.