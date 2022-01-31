В Украине второй день снижается заболеваемость ковидом. В течение минувших суток в нашей стране выявили 22 026 новых случаев заражения.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 31 января пресс-службой Минздрава.

Среди новых пациентов - 2 865 детей и 337 медиков. В течение дня в больницы попали 2 322 человека. 78 случаев ковида оказались летальными. 4 346 человек выздоровели.

За сутки прививку от коронавируса сделали 20 983 человека. 6 524 из них получили первую дозу вакцины, 7 653 - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 98 человек, бустерную - 6 708 человек.

За все время пандемии в Украине выявили уже 4 064 495 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 622 745 человек. 100 203 случая ковида оказались летальными.

Напомним, 29 января в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству заражений Covid-19. За сутки был выявлен 37 351 случай заражения.

Также мы писали о том, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно. Причина такого прогноза - новая волна ковида, вызванная штаммом "Омикрон".

Мы сообщали, что по прогнозам специалистов, в Украине из-за быстрого распространения "Омикрона" будут переполнены реанимации и отделения.