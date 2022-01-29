Украинский инфекционист и заслуженный врач страны Ольга Голубовская заявила, что штамм коронавируса "омикрон" "будет захватывать" огромные пласты населения, а это значит, что реанимации, отделения будут переполнены, но за счет общего количества больных летальность будет меньше.

Об этом Ольга Голубовская рассказала в эфире ток-шоу "Хард с Влащенко" в воскресенье, 29 января.

"Очередной вариант вируса - "омикрон". Какую особенность этого "омикрона" мы уже видим. Если "дельта" давала очень быстрый всплеск заболеваний и захватывала детскую популяцию, то "омикрон" делает то же, только более быстро и более масштабно за счет того, что он избегает иммунитета, как естественного, так и искусственного, и болеют все - вакцинированные, невакцинированные, переболевшие", - рассказала главный инфекционист.

По словам Голубовской, еще одна особенность "омикрона" - это то, что стали еще больше болеть дети..

"По десять дней дети лежат в тяжелейших состояниях. Но в целом "омикрон" пока, по мировым данным, дает меньшую летальность, чем даже "дельта". А "дельта" давала меньшую летальность, чем предыдущие варианты. К сожалению, это не очень касается нашей страны", - пояснила врач.

Голубовская напомнила, что в Украине осенняя волна была очень напряженной.

"В связи с тем, что "омикрон" будет захватывать огромные пласты населения, реанимации будут переполнены, отделения будут переполнены, но за счет общего количества заболевших летальность будет меньше", - добавила медик.

Ранее "Страна" сообщала, что Ольга Голубовская назвала самую безопасную вакцину от коронавируса в Украине.

Также мы писали, что Ольга Голубовская рассказала, чем опасна "дельта". Этот штамм, по мнению медика, способен нанести большой ущерб тканям и органам, особенно легким.