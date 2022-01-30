Заместитель директора по научной работе Федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора", доктор медицинских наук Александр Горелов назвал самое серьезное осложнение у детей после перенесенного ими COVID-19.

Об этом Александр Горелов рассказал в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Самым серьезным осложнением у детей до пяти лет на данный момент можно назвать развитие синдрома Кавасаки, или болезни Кавасаки. Это поражение сосудов, которое приводит к формированию аневризм", - заявил врач.

Горелов рассказал, что у детей после пяти лет наиболее серьезным осложнением является мультисистемное воспаление, проявляющееся даже после бессимптомно перенесенной инфекции, которое может затронуть один или сразу несколько органов.

"Например, вся семья переболела, совершенно об этом не зная, а через две-три недели у ребенка поднимается резкая температура, и в мультисистемное воспаление вовлекается от двух и выше органов или систем организма. И, конечно же, требуется немедленная госпитализация и интенсивная реанимация", - пояснил медик.

Российский специалист добавил, что каждому третьему ребенку диагностируют постковидный синдром. При таком состоянии выявляются нарушения памяти, плохой сон и общее психологическое беспокойство.

"В зависимости от возраста ребенка последствиями штамма "омикрон" могут стать как синуситы (затяжной насморк с температурой), бронхиты, так и отиты: чем младше ребенок, тем выше шанс возникновения воспаления в ушах из-за анатомических особенностей малышей. Такова отложенная особенность многих вирусных заболеваний. И "омикрон" не исключение", - подытожил эксперт.

Ранее "Страна" сообщала, что в ноябре прошлого года ученые заметили у некоторых зараженных коронавирусом "ковидные пальцы" - осложнение, напоминающее обморожение. Сейчас такой симптом все чаще встречается у детей.

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