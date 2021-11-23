В Кировоградской области от осложнений коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, которая болела сахарным диабетом.

Об этом сообщает в Facebook Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней в понедельник, 22 ноября.

"В выходные произошла ужасная трагедия в одной семье из Кропивницкого. От тяжелого течения коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, которая относилась к группе риска и имела сопутствующее хроническое заболевание: сахарный диабет", - говорится в сообщении центра контроля и профилактики заболеваний.

В центре рассказали, что ситуация с заболеваемостью среди детей напряженная и новые случаи регистрируются каждый день.

Отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний изучается каждый случай: проводятся эпидрасследования, выявляются контактные лица и проводятся все эпидемические мероприятия.

В Кировоградской области от осложнений после коронавируса умерла 13-летняя девочка. Источник: Facebook/Центр по контролю и профилактике заболеваний

Ранее "Страна" сообщала, что министерство здравоохранения Украины внесло изменения в стандарты медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Теперь госпитализации подлежат пациенты с течением болезни средней тяжести, если они старше 60 лет. Изменения приняты с целью уменьшения уровня смертности пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, старше 60 лет.

Также мы писали, что на Прикарпатье новорожденная девочка скончалась от коронавируса. Ребенок получил инфекцию от матери, которая подхватила вирус перед самыми родами.