Львовская область усилила карантин. Фото: pixabay.com

Львовская область усиливает карантинные ограничения с понедельника, 31 января, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, но при этом она пока не переходит в красную зону.

Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА. 

С сегодняшнего дня карантинные ограничения распространяются на следующие действия:

  • прием посетителей в барах ресторанах и кафе: разрешается обслуживание на вынос или с доставкой;
  • работа непродовольственных рынков;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах (не распространяется на спортсменов национальных сборных команд Украины);
  • прием посетителей в развлекательных заведениях;
  • проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других). Кроме официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных команд.

В Львовской ОГА добавили, что все эти ограничения не применяются, если у всех участников (посетителей, пользователей) старше 18 лет и организаторов (сотрудников заведения, рынка) есть отрицательный тест на COVID-19, сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении.

Ранее "Страна" писала о том, что Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и ужесточила въезд.

Также мы сообщали, что накануне в Украине в 1,5 раза снизилось количество новых случаев заражения.

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