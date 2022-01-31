Львовская область усиливает карантинные ограничения с понедельника, 31 января, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, но при этом она пока не переходит в красную зону.

Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

С сегодняшнего дня карантинные ограничения распространяются на следующие действия:

прием посетителей в барах ресторанах и кафе: разрешается обслуживание на вынос или с доставкой;

работа непродовольственных рынков;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах (не распространяется на спортсменов национальных сборных команд Украины);

прием посетителей в развлекательных заведениях;

проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других). Кроме официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных команд.

В Львовской ОГА добавили, что все эти ограничения не применяются, если у всех участников (посетителей, пользователей) старше 18 лет и организаторов (сотрудников заведения, рынка) есть отрицательный тест на COVID-19, сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении.

Ранее "Страна" писала о том, что Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и ужесточила въезд.

Также мы сообщали, что накануне в Украине в 1,5 раза снизилось количество новых случаев заражения.