Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании приняла решение об отсрочке рассмотрения вопроса о введении во Львовской области красной зоны эпидопасности на одну неделю.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис в пятницу, 28 января.

"В течение семи дней будем наблюдать за показателями заболеваемости и госпитализаций. Через неделю состоится следующее заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Решение о введении во Львовской области красной зоны примут, если эпидситуация в области ухудшится", - рассказал Орест Чемерис.

Напомним, что глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.

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