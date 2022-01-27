Правительство Дании, вслед за Великобританией, приняло решение снять все карантинные ограничения. Новые правила начнут действовать с 1 февраля текущего года.

Об этом сообщает NDTV.com.

Таким образом, Дания стала первой страной Евросоюза и второй в Европе, которая пошла на такие меры.

"Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, какой мы ее знали до коронавируса", - заявил премьер-министр Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции.

Уже с 1 февраля в Дании перестанут действовать карантинные ограничения. "Супероружием", позволившим Дании пойти на такие меры, премьер-министр Фредериксен назвала успешную программу вакцинации.

"Это дало нам надежную защиту от продолжающейся инфекции", - сказал он.

Между тем в Украине ситуация с коронавирусом ухудшается и был установлен новый рекорд по суточному приросту новых случаев - 26 января ковид обнаружили у 32 393 украинцев.

Напомним, Ровенская область уже перешла в красную зону карантина в скором времени к ней могут присоединиться еще два региона.

Также сообщалось, что противники карантинных ограничений разгромили один из офисов Евросоюза в Брюсселе.