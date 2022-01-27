Дания вслед за Британией снимает все карантинные ограничения
Правительство Дании, вслед за Великобританией, приняло решение снять все карантинные ограничения. Новые правила начнут действовать с 1 февраля текущего года.
Об этом сообщает NDTV.com.
Таким образом, Дания стала первой страной Евросоюза и второй в Европе, которая пошла на такие меры.
"Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, какой мы ее знали до коронавируса", - заявил премьер-министр Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции.
Уже с 1 февраля в Дании перестанут действовать карантинные ограничения. "Супероружием", позволившим Дании пойти на такие меры, премьер-министр Фредериксен назвала успешную программу вакцинации.
"Это дало нам надежную защиту от продолжающейся инфекции", - сказал он.
Между тем в Украине ситуация с коронавирусом ухудшается и был установлен новый рекорд по суточному приросту новых случаев - 26 января ковид обнаружили у 32 393 украинцев.
Напомним, Ровенская область уже перешла в красную зону карантина в скором времени к ней могут присоединиться еще два региона.
Также сообщалось, что противники карантинных ограничений разгромили один из офисов Евросоюза в Брюсселе.