Италия продлила запрет на въезд украинцев. Фото: italiaservice

Власти Италии решили продлить запрет на въезд в страну гражданам Украины на полтора месяца. Это же правила касается и людей, которые завершили процесс иммунизации, передает пресс-служба МИД страны.

Так, в обновленном перечне стран из категории D, гражданам которых могут пропускать в Италию в любых целях, Украина отсутствует. В списке есть такие страны:

  • Саудовская Аравия
  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • ОАЭ
  • Япония
  • Кувейт
  • Индонезия
  • Израиль
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Великобритания
  • Республика Корея
  • Руанда
  • США
  • Уругвай
  • Тайвань
  • Гонконг

Уточним, что отсутствие в списке Украины означает, что наши граждане с 1 февраля по 15 марта будут относиться к странам категории Е, которым въезд в страну будет разрешен только по уважительной причине.

Исключениями являются только украинцы, имеющие вид на жительство в Италии, едут в страну с официальным трудоустройством, на лечение, учебу или имеют личные отношения с гражданами Италии.

Напомним, Госпогранслужба подсчитала количество пересечений госграницы гражданами Украины, следовавших за границу за прошлый год, по подавляющему большинству показателей по сравнению с цифрами 2020-го отмечается существенный рост.

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