Италия продлила запрет на въезд туристам из Украины
Власти Италии решили продлить запрет на въезд в страну гражданам Украины на полтора месяца. Это же правила касается и людей, которые завершили процесс иммунизации, передает пресс-служба МИД страны.
Так, в обновленном перечне стран из категории D, гражданам которых могут пропускать в Италию в любых целях, Украина отсутствует. В списке есть такие страны:
- Саудовская Аравия
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- ОАЭ
- Япония
- Кувейт
- Индонезия
- Израиль
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Великобритания
- Республика Корея
- Руанда
- США
- Уругвай
- Тайвань
- Гонконг
Уточним, что отсутствие в списке Украины означает, что наши граждане с 1 февраля по 15 марта будут относиться к странам категории Е, которым въезд в страну будет разрешен только по уважительной причине.
Исключениями являются только украинцы, имеющие вид на жительство в Италии, едут в страну с официальным трудоустройством, на лечение, учебу или имеют личные отношения с гражданами Италии.
Напомним, Госпогранслужба подсчитала количество пересечений госграницы гражданами Украины, следовавших за границу за прошлый год, по подавляющему большинству показателей по сравнению с цифрами 2020-го отмечается существенный рост.