Власти Италии решили продлить запрет на въезд в страну гражданам Украины на полтора месяца. Это же правила касается и людей, которые завершили процесс иммунизации, передает пресс-служба МИД страны.

Так, в обновленном перечне стран из категории D, гражданам которых могут пропускать в Италию в любых целях, Украина отсутствует. В списке есть такие страны:

Саудовская Аравия

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

ОАЭ

Япония

Кувейт

Индонезия

Израиль

Новая Зеландия

Перу

Катар

Великобритания

Республика Корея

Руанда

США

Уругвай

Тайвань

Гонконг

Уточним, что отсутствие в списке Украины означает, что наши граждане с 1 февраля по 15 марта будут относиться к странам категории Е, которым въезд в страну будет разрешен только по уважительной причине.

Исключениями являются только украинцы, имеющие вид на жительство в Италии, едут в страну с официальным трудоустройством, на лечение, учебу или имеют личные отношения с гражданами Италии.

Напомним, Госпогранслужба подсчитала количество пересечений госграницы гражданами Украины, следовавших за границу за прошлый год, по подавляющему большинству показателей по сравнению с цифрами 2020-го отмечается существенный рост.