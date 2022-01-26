Госпогранслужба подсчитала количество пересечений госграницы гражданами Украины, следовавших за границу за прошлый год, по подавляющему большинству показателей по сравнению с цифрами 2020-го отмечается существенный рост. Чаще всего украинцы ездили в Польшу.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Госпогранслужба Украины.

По итогам 2021 года безоговорочным лидером для наших соотечественников остается Республика Польша - более 4,4 млн поездок (+13%) наших граждан в эту страну. Второе место достается Турции с общим количеством более 2 млн украинцев, которые в основном направлялись на отдых. Третье - из более чем 1,7 млн ​​пропускных операций (+5%) получает Венгрия.

Вдвое возросло и количество путешествий украинцев в Египет - более 1,4 млн. А вот РФ демонстрирует планомерный спад - в прошлом году Россию посетили на 12% украинцев меньше.

Существенный прирост в процентном плане показывают Румыния, Молдова, Словакия и Германия - +32%, +16%, +2% и +20% соответственно.

В то же время, количество граждан Украины, которые ездили в Беларусь, снизилось более чем вдвое. Похоже, что в будущем ее место в ТОП 10 может занять другая страна, например Греческая Республика, которая по итогам 2021 года демонстрирует прирост популярности среди украинцев в 7,5 раза. Совсем рядом с ней идут Объединенные Арабские Эмираты и Италия.

Напомним ранее мы рассказали, что Польша начала строительство пятиметрового заграждения на границе с Беларусью.

Также мы писали, что в Германии задержали двух украинцев, которые нелегально везли в страну шестерых россиян.