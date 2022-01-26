В Германии задержали шестеро россиян, которые с двумя водителями из Украины пытались нелегально въехать в страну. Задержанные семья с несовершеннолетними детьми.

Об этом сообщает пресс-служба полиции ФРГ.

На федеральной трассе 15 во вторник при проверке двух машин, следующих из Польши задержали двух водителей и семью с четырьмя детьми в возрасте от одного года до девяти лет с просроченными польскими документами о разрешении на жительство.

Водители оказались гражданами Украины. Они вернулись в Польшу, въезд в Германию им запрещен.

Против 40-летнего отца и 29-летней матери детей должностные лица начали расследование по подозрению в несанкционированном въезде. После получения заявления о предоставлении убежища экстренные службы передали семью из шести человек в пункт первичного приема.

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