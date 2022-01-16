Во время осуществления пограничного контроля в аэропорту Одессы инспектор зафиксировала срабатывание базы данных международной организации криминальной полиции Интерпол в отношении 32-летней гражданки Таджикистана. Ее разыскивают за участие в террористической группе. Однако, женщину сразу же задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Охранники границы установили, что ее разыскивают за участие в террористической группе. Про данный факт пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, а задержанную передали сотрудникам Национальной полиции.

Ранее "Страна" писала, что в "Борисполе" задержали иностранца, который прибыл рейсом из Шарджи (ОАЭ) и не смог подтвердить цель своего визита документами. Индус пытался убедить пограничников, что прилетел учиться, но соответствующих документов у него при себе не было, и въезд в Украину ему запретили. После этого, молодой человек предложил сотруднице контрольно-пропускного пункта "Киев" 1000 долларов, чтобы она все же разрешила посетить Украину. Мужчину задержали и начали уголовное дело за попытку взятки.

Кроме этого, украинские пограничники рассказали, сколько денег и за что именно им предлагали нарушители перед Рождеством. На праздник украинским пограничникам за пересечение границы путешественники предлагали доллары, евро и гривни.